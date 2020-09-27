Jeremain Lens kadro dışı bırakılıyor

Beşiktaş yönetimi, Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Jeremain Lens'e "Kendine takım bul" dedi. Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlı kulüpten ayrılmazsa kadro dışı bırakılacak.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta, Rio Ave maçındaki performansıyla saç baş yolduran Jeremian Lens kafilede yer almamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcuyla görüşen yönetimin, "Kendine kulüp bul" dediği öğrenildi.

GİTMEZSE KADRO DIŞI BIRAKILACAK

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala (5 Ekim) takım bulmak zorunda olan 32 yaşındaki futbolcu, eğer gitmeyi kabul etmezse kadro dışı bırakılacak.

2017 yılında Sunderland'den transfer edilen Lens, Fenerbahçe'deki performansına yaklaşamayarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.