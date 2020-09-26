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    Jeremain Lens Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

    Performansı ile Sergen Yalçın'ın ideallerine bir türlü ulaşamayan Jeremain Lens sonunda kendisine verilen şansları tüketti. Hollandalı futbolcu Konya kafilesinde yer almadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 13:42
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 13:42
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    Jeremain Lens Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı

    Transfer çalışmalarını sürdüren ve Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta bir gelişme daha yaşandı.

    LENS KADRODA YOK

    Sezon başından bu yana sergilediği vasat performansla tepki çeken ve yönetimin maaş indirim talebini de kabul etmeyen Lens, Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

    2 yıl daha sözleşmesi bulunan Lens ile kesin olarak yollarını ayırmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Hollandalı futbolcu için bonservis kolaylığı da sağlayacak.

    Öte yandan yeni transfer Vincent Aboubakar, Konyaspor maçı öncesi kafileye dahil edildi.

    Jeremain Lens Konyaspor maçı kadrosuna alınmadı #1

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