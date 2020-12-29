Jeremain Lens transfer görüşmesi için Hollanda'ya gitti

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve idmanlarını bireysel olarak sürdüren Jeremain Lens, transfer görüşmeleri yapabilmek için ülkesine gitti.

Beşiktaş'ta sezon başlarında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens için taraftarın beklediği gelişme nihayet gerçekleşti.

HOLLANDA'YA GİTTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı takımda istenmeyen adam olan Jeremain Lens'in transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gittiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Lens'e bonservis konusunda sorun çıkartmayacağı belirtilirken 33 yaşındaki futbolcunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

"KADRO DIŞI BIRAKILINCA ŞOKE OLDUM"

Sezon başında teknik heyet kararıyla kadro dışı kalan Lens, “Beni kadro dışı bırakacaklarını düşünmüyordum. Hayatımın şokunu yaşıyorum. Altyapı ile antrenmanlara çıkınca hayatı öğrendim. Şimdi çok hırslı ve tempolu çalışıyorum. Devre arasında mutlaka beni kadroya dahil ederler. Ya da bir kulübe kiraya verirler. Çünkü Beşiktaş ile çok iyi anlaşmam var. Türkiye ve Beşiktaş’ı seviyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ'I TERCİH ETMİŞTİ

Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens, daha sonraki süreçte Beşiktaş'ı tercih etmişti.

1 sezon kiralık olarak siyah-beyazlı formayı giyen Hollandalı futbolcu ardından 4 milyon euroluk zorunlu satın alma bedelinin ödenmesiyle Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Lens 4 sezonda toplam 102 maçta forma giymiş; 12 gol ve 8 asistle sadece 20 gole doğrudan katkı sağlamıştı.