Jese Rodriguez Ankaragücü'ne transfer oldu

Jese Rodriguez Ankaragücü'ne transfer oldu

Süper Lig'in yeni üyelerinden biri olan Ankaragücü, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'i takımına kattı. Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ankaragücü yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımı güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertliler İspanyol forvet Jese Rodriguez'i renklerine bağladı.

"1+1 yıllık sözleşme imzalandı"



Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "Kulübümüz, başarılı forvet oyuncusu Jese Rodriguez ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı." ifadelerine yer verildi.

Önümüzdeki sezon Ankaragücü formasını terletecek

Real Madrid altyapısında yetişen ve Ağustos 2016'da 25 milyon Euro bonservisle PSG'ye imza atan İspanyol forvet, devam eden süreçte Las Palmas, Stoke City, Real Betis, Sporting'de kiralık oynadı.

Şubat 2021'de Las Palmas'a imza atan ve sezonun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren Jese, önümüzdeki sezondan itibaren Ankaragücü'nün başarısı için ter dökecek.



