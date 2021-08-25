- Haberler
- Futbol Haberleri
- Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın adresi belli oldu. Sekidika, 1 sezonluğuna Belçika takımı Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 16:14
- Güncelleme : 25.08.2021 - 16:43
Belçika Ligi ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven, Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.
ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR
Oud-Heverlee Leuven, Jesse'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.
Öte yandan Oud-Heverlee Leuven, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı konumunda.