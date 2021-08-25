Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın adresi belli oldu. Sekidika, 1 sezonluğuna Belçika takımı Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.

Belçika Ligi ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven, Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

Oud-Heverlee Leuven, Jesse'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

Öte yandan Oud-Heverlee Leuven, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı konumunda.