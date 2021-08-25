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    Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

    Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

    Galatasaray'da Jesse Sekidika'nın adresi belli oldu. Sekidika, 1 sezonluğuna Belçika takımı Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 16:43
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    Belçika Ligi ekiplerinden Oud-Heverlee Leuven, Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusu Jesse Sekidika ile anlaşma sağladı.

    ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ VAR

    Oud-Heverlee Leuven, Jesse'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Nijeryalı kanat oyuncusunun sözleşmesinde zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da yer alıyor.

    Öte yandan Oud-Heverlee Leuven, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin pilot takımı konumunda.

    Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven e kiralandı #1

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