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    Jesus Imaz'ın klas golü

    Jesus Imaz'ın klas golü

    Polonya Ligi ekiplerinden Jagiellonia forması giyen İspanyol futbolcu Jesus Imaz, attığı müthiş golle tüm dikkatleri üzerine çekti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 14:00
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    Polonya Ligi takımlarından Cracovia ve Jagiellonia'nın karşı karşıya geldiği mücadele 3-1 Cracovia'nın üstünlüğüyle sona ererken, maça Jagiellonia forması giyen Jesus Imaz'ın enfes golü ise maça damgasını vurdu.

    ENFES ÇALIM USTA İŞİ BİTİRİCİLİK

    Dakikalar 39'u gösterirken sahneye çıkan İspanyol futbolcu, rakibine attığı çalımla futbolseverleri büyülemeyi başarırken son vuruştaki ustalığı ise alkış aldı.

    Jesus Imaz'dan klas gol - İZLE

    Imaz'ın bu enfes son vuruşu takımının kazanmasına yetmezken, attığı gol ise Polonya'da haftanın en çok konuşulan anlarından biri oldu.

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