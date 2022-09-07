Jesus: Türkiye'de kadın gazeteci gördüğüm için çok mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, basın toplantısında kadın gazetecilerin olması hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi B Grubunun ilk hafta maçında yarın akşam Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Jesus, Kiev maçı öncesi ülke puanına şu sözlerle dikkat çekt:

"D. Kiev maçını kazanacak gücümüz var. Üç takım dengeli. Rennes, D. Kiev ve Fenerbahçe. Avrupa'daki Türk takımları puanlar toplamalı. Yoksa bir sonraki şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için eleme oynamak zorunda kalacak."

Jorge Jesus: Kadın gazetecileri gördüğüm için mutluyum - İZLE



"Kadın gazetecileri Türkiye'de görmek beni mutlu etti"

Öte yandan kadın gazetecilerin katılımından bir hayli memnun kalan Jorge Jesus, "Burada çok fazla sayıda kadın gazeteci gördüğüm için çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Brezilya ve Portekiz'den alışığım ama burada, Türkiye'de de görmek beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Portekizli hoca, kadın muhabirlerle hatıra fotoğrafı da çekildi.



