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    Jesus'un isteğiyle Samandıra'ya şampiyonluk posterleri asıldı

    Jesus'un isteğiyle Samandıra'ya şampiyonluk posterleri asıldı

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ndeki her yere şampiyonluk posterlerini astırdı.
    • 08.06.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 14:50
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    Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi.

    Portekizlinin, futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi.

    Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor.

    Jesus un isteğiyle Samandıra ya şampiyonluk posterleri asıldı #1

    2 hafta yükleme programı

    Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek sarı-lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.

    Jesus un isteğiyle Samandıra ya şampiyonluk posterleri asıldı #2

    Jesus un isteğiyle Samandıra ya şampiyonluk posterleri asıldı #3

    Jesus un isteğiyle Samandıra ya şampiyonluk posterleri asıldı #4


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