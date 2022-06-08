Jesus'un isteğiyle Samandıra'ya şampiyonluk posterleri asıldı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri'ndeki her yere şampiyonluk posterlerini astırdı.

Teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin tarihinde kazandığı kupalar ile şampiyonlukların fotoğraflarının, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin odaları ve duvarlarında yer almasını istedi.

Portekizlinin, futbolcuların motivasyonunu yükseltmek amacıyla yönetimden bunu talep ettiği öğrenildi.

Oyuncuların her şeyine hakim olmak isteyen Jesus'un isteği üzerine ekibinde beslenme, uyku uzmanı, psikolog gibi kendi alanında deneyim sahibi isimler de yer alacak. Başarılı teknik adam tüm ayrıntılara dikkat ediyor.





2 hafta yükleme programı

Fenerbahçe, 13 Haziran'da Samandıra'da toplanacak. 3-4 günlük çalışmanın ardından Topuk Yaylası'na gidecek sarı-lacivertliler, burada 2 hafta yükleme programı uygulayacak.



