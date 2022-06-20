Petrol
113.1
-0.02%
Euro
18.2543
0.38%
Dolar
17.3303
0.03%
Altın
1.025
0.04%
Borsa
2536
0.11%
Bitcoin
356.848
3.32%
BTXN Coin
8.44
14.67%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C
    Jesus'un sözleşmesinde şaşırtan Şampiyonlar Ligi maddesi

    Jesus'un sözleşmesinde şaşırtan Şampiyonlar Ligi maddesi

    Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesinde, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa prim alır" maddesi olduğu öğrenildi.
    • 20.06.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 12:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa olan inanç artarken, Avrupa'da başarı da isteniyor.

    Jesus'un sözleşmesine koydurduğu "Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa prim alır" maddesi ise oldukça konuşuluyor.

    Jesus un sözleşmesinde şaşırtan Şampiyonlar Ligi maddesi #1

    Fenerbahçe 2 kez kupaya yaklaştı

    Bu maddeyi özel olarak koyduran Portekizli hocanın, hedefi yüksekte tuttuğu söylenirken, Fenerbahçe son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış ardından Avrupa Ligi'nde de yarı finalde boy göstermişti.

    Benfica ile Avrupa Ligi'nde final oynayan Jesus'un, Avrupa'da başarıyı da en az şampiyonluk kadar önemsediğinin altı çizilirken rakip taraftarlar ise bu hedefi oldukça ütopik buldu.

    Jesus un sözleşmesinde şaşırtan Şampiyonlar Ligi maddesi #2


    İlginizi Çekebilir

    İçten ve anlamlı Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe, sevgiliye...
    Yaşam

    İçten ve anlamlı Babalar Günü mesajları 2022: Eşe, babaya, abiye, kardeşe, sevgiliye...

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı
    Metabot

    Risk almadan kazanmanın yolunu İsmail sizler için anlattı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ziyaret sinyali
    İç Haber

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na ziyaret sinyali

    Görüş Bildir