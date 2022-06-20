Jesus'un sözleşmesinde şaşırtan Şampiyonlar Ligi maddesi

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jorge Jesus'un sözleşmesinde, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa prim alır" maddesi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'un teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerde şampiyonluğa olan inanç artarken, Avrupa'da başarı da isteniyor.

Jesus'un sözleşmesine koydurduğu "Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa prim alır" maddesi ise oldukça konuşuluyor.

Fenerbahçe 2 kez kupaya yaklaştı

Bu maddeyi özel olarak koyduran Portekizli hocanın, hedefi yüksekte tuttuğu söylenirken, Fenerbahçe son olarak 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış ardından Avrupa Ligi'nde de yarı finalde boy göstermişti.

Benfica ile Avrupa Ligi'nde final oynayan Jesus'un, Avrupa'da başarıyı da en az şampiyonluk kadar önemsediğinin altı çizilirken rakip taraftarlar ise bu hedefi oldukça ütopik buldu.