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    Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un İstanbulsporlu futbolcunun saha dışında sakatlanması sonrası verdiği tepki sosyal medyada viral oldu.
    • 31.10.2022 - 11:50
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    Jesus'un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi

    Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus, saha içerisinde oldukça hırslı bir antrenör olarak dikkat çekiyor.

    Futbolcularına sık sık bağırarak otoritesini konuşturan Portekizli hocanın İstanbulspor maçındaki görüntüsü ise sosyal medyada olay oldu.

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    Jesus'tan ilginç tepki

    Tribünden çekilmiş görüntülerde rakip takımda yerde yatan oyuncuyu gören Jesus, yanına giderek sırtına şakayla karışık bir tekme atarak futbolcunun yerden kalkmasını istiyor.

    Bu anlarda çizgi ihlali de yaptığı görülen Portekizli çalıştırıcıya dördüncü hakemin yanı sıra rakip yedek kulübesinin de tepki göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

    Jesus un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi #1

    "Jesus ceza almalı"

    Başta Galatasaraylı futbolseverler olmak üzere rakip takım taraftarları ise şakayla bile olsa bu tepkinin ceza alması gerektiği görüşünde birleşti.

    Jesus un yerde yatan İstanbulsporlu futbolcuya tepkisi #2


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