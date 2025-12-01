Jhon Duran, 2. golünü de derbide kaydetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray ile karşılaştı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de tek gol uzatma dakikalarında Jhon Duran'dan geldi.

Ligde ilk haftalarda Göztepe ve Kocaelispor maçlarına 11’de başlayan Duran, sonrasında sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan uzak kaldı.

LİGDE İLK GOLÜNÜ BEŞİKTAŞ'A ATMIŞTI

21 yaşındaki forvet tedavisinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmüş ve ilk gol sevincini yaşamıştı.

EN-NESYRI YERİNE OYUNA GİRDİ

Geçtiğimiz hafta Rize'de 11'de sahaya çıkan Duran, Galatasaray derbisine de yedek başladı.

Genç futbolcu 63. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu.

SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Jhon Duran, karşılaşmanın 90+5. dakikasında Levent Mercan'ın sol kanattan ortasında ceza sahasında kafayı vurarak topu filelere gönderdi.

Fenerbahçe, Duran'ın bu golüyle 1 puanı aldı.

Jhon Duran'ın ligde 2, Avrupa kupalarında da 1 golü bulunuyor.

"BEN KAHRAMAN DEĞİLİM!"

Jhon Duran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Duran, "kahraman" söylemlerine şu sözlerle karşılık, "Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

"BÜTÜN TAKIM OLARAK DÜŞÜNDÜK"

"Biraz daha süre olsaydı kazanabilir miydiniz?" sorusuna Duran şu yanıtı verdi: