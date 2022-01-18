Jimmy Durmaz: 1 puan adil olurdu

Beşiktaş'a evinde 1-0 yenilen Fatih Karagümrük'ün oyuncusu Jimmy Durmaz, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 yenildi.



Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük oyuncusu Jimmy Durmaz açıklamalarda bulundu.

"1 PUAN ADİL OLURDU"

Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz, "Elimizden geleni yaptık aslında. Son 20 dakika fazla baskı kurduk, ceza sahasına top indirmeye çalıştık ama fırsatları değerlendiremedik. 1 puan adil olurdu, özellikle son 20 dakikada oyuna bakarsak. Pesic'in vardı bir tane kritik, netti ama onun günü değildi maalesef. Futbol böyledir sonuçta bu maç bizim için geride kalacak. Önümüzdeki maçlarda daha iyisini yapmak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"MAÇ TEMPOSU ÇOK DA DERT DEĞİL"

Maç temposuna da değinen Jimmy Durmaz "Yapacak bir şeyimiz yok, zaten profesyonel oyuncularız. Buna uymak zorundayız. Artık daha fazla toparlanmaya vakit ayırıp antrenmanlarda daha iyisini yapıp bir sonraki kısa periyotta oynayacağımız maçlara odaklanmamız gerekiyor. Bizim işimiz bu, sevdiğimiz yaptığımız iş bu. Çok fazla dert değil, yapmamız gerekiyor." dedi.



