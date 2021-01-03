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    Jimmy Durmaz, Omar Elabdellaoui'yi unutmadı

    Jimmy Durmaz, Omar Elabdellaoui'yi unutmadı

    Fatih Karagümrük'te forma giyen Jimmy Durmaz ısınmaya "Geçmiş olsun Omar" tişörtüyle çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 16:18
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    Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişekin patlaması sonucu yaralanan Omar Elabdellaoui için geçmiş olsun mesajları spor camiasının birçok kesiminden gelmeye devam ediyor.

    "GEÇMİŞ OLSUN OMAR"

    Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor'u ağırladığı maç öncesinde ısınmaya çıkan eski Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz da Omar Elabdellaoui'yi unutmadı. Türk asıllı İsveçli futbolcu "Get well soon Omar" (Geçmiş olsun Omar) tişörtüyle ısınmaya çıktı.

    Bu fotoğraf Karagümrük'ün sosyal medyasından da paylaşıldı.

    Jimmy Durmaz, Omar Elabdellaoui yi unutmadı #1

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