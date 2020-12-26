- Haberler
- Futbol Haberleri
- Jimmy Durmaz'ın yeni imajı
Jimmy Durmaz'ın yeni imajı
Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jimmy Durmaz, sakallarını boyattı. 31 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 09:10
Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, tarz değişikliğine gitti.
BOYATTI
Galatasaray'ın İstanbul ekibine kiraladığı 31 yaşındaki oyuncu, sakallarını boyattı.
Karagümrük'ün paylaştığı antrenman fotoğraflarından fark edilen tecrübeli oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu.
1 GOL 1 ASİST
Bu sezon 11 maçta görev alan Jimmy, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Yeni hâli
Eski hâli