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    Jimmy Durmaz'ın yeni imajı

    Jimmy Durmaz'ın yeni imajı

    Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jimmy Durmaz, sakallarını boyattı. 31 yaşındaki futbolcunun yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 09:10
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    Fatih Karagümrük forması giyen Jimmy Durmaz, tarz değişikliğine gitti.

    BOYATTI

    Galatasaray'ın İstanbul ekibine kiraladığı 31 yaşındaki oyuncu, sakallarını boyattı.

    Karagümrük'ün paylaştığı antrenman fotoğraflarından fark edilen tecrübeli oyuncunun yeni imajı, sosyal medyada çok konuşuldu.

    1 GOL 1 ASİST

    Bu sezon 11 maçta görev alan Jimmy, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    Yeni hâli

    Jimmy Durmaz ın yeni imajı #1

    Eski hâli

    Jimmy Durmaz ın yeni imajı #2

    Jimmy Durmaz ın yeni imajı #3

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