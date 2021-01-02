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    Jimmy Floyd Hasselbaink teknik direktörlüğe geri döndü

    Son olarak 2015 yılında takım çalıştıran Jimmy Floyd Hasselbaink, İngiltere 3. lig ekibi Burton Albion ile anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 13:15
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    Jimmy Floyd Hasselbaink teknik direktörlüğe geri döndü

    Burton Albion, Jake Buxton'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jimmy Floyd Hasselbaink'i getirdi.

    İngiliz kulübü, 48 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Hasselbaink ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

    2015'TE DE ALBION'I ÇALIŞTIRMIŞTI

    Futbolculuk döneminde Leeds United, Atletico Madrid, Chelsea, Middlesbrough gibi takımlarda forma giyen Hasselbaink, 2014-2015 sezonunda da Burton Albion'ı çalıştırmıştı.

    Hasselbaink ayrıca Royal Antwerp, Queens Park Rangers ve Northampton Town'da görev yapmıştı. Ligde çıktığı 21 maçta 13 puan toplayan Burton Albion, son sırada bulunuyor.

    Jimmy Floyd Hasselbaink teknik direktörlüğe geri döndü #1

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