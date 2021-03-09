Joachim Löw, EURO 2020 sonrası istifa edecek

Joachim Löw, EURO 2020 sonrası istifa edecek

Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün EURO 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, görevini bırakma kararı aldı.

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Almanya Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklamada 61 yaşındaki Joachim Löw'ün, 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaza ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakacağı ifade edildi.

Löw son zamanlarda alınan sonuçların ardından tartışma konusu olmuştu.





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