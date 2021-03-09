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    Joachim Löw, EURO 2020 sonrası istifa edecek

    Almanya Futbol Federasyonu, Joachim Löw'ün EURO 2020'nin ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 13:35
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    Joachim Löw, EURO 2020 sonrası istifa edecek

    Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, görevini bırakma kararı aldı.

    BU YAZ İSTİFA EDECEK

    Almanya Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklamada 61 yaşındaki Joachim Löw'ün, 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaza ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakacağı ifade edildi.

    Löw son zamanlarda alınan sonuçların ardından tartışma konusu olmuştu.

    Joachim Löw, EURO 2020 sonrası istifa edecek #1

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