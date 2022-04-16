Joachim Löw, Fenerbahçe'den dünyaları istedi

Fenerbahçe, gelecek sezon için Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürürken Alman çalıştırıcı sarı-lacivertli ekipten 30 milyon euro transfer bütçesi talep etti.

İsmail Kartal'ın yarattığı pozitif etkiye rağmen yabancı teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Joachim Löw adaylar arasında öne çıkan isim olarak göze çarpıyor.

Sarı-lacivertlilere sıcak bakan Alman teknik adam ikinci dönemine başlamak için 30 milyon euro transfer bütçesi istiyor. UEFA ile yapılan FFP anlaşması ise Ali Koç'un önündeki en büyük engel.

Fenerbahçe, Löw'ün ve ekibinin maaşı konusunda anlaşma sağlasa da bu pürüzü gidermeden resmi anlaşma imzalanamıyor. Alman teknik adamın 30 milyon euro bütçede ısrarcı olduğu ve uzun vadeli proje için sabır beklediği de gelen haberler arasında.

FFP kısıtlaması kalkarsa imzalanacak

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Başkan Ali Koç ise konuyu UEFA'ya taşıdı. Yetkililerle görüşen sarı-lacivertli yönetim FFP kısıtlamalarında esneklik yapılması halinde Joachim Löw ile 3 yıllık anlaşma imzalayacak.