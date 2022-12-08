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    Joao Felix, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor

    Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Joao Felix'le ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:46
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    Joao Felix, Atletico Madrid'den ayrılmak istiyor

    Atletico Madrid CEO'su Gil Marin, Joao Felix'in takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Gil Marin yaptığı açıklamada, Felix'i çok sevdiklerini ve takımda tutmak istediklerini ancak Portekizli oyuncunun ayrılmaya gönüllü olduğunu belirtti.

    "Bizimle kalmasını çok istesem de o öyle düşünmüyor"

    Gil Marin açıklamasında, "Joao Felix dünya çapında bir oyuncu ancak teklif gelirse ayrılabilir. Bizimle kalmasını çok istesem de o öyle düşünmüyor. Teknik direktörle ilişkisi, aldığı süre ve performansı nedeniyle planı böyle. Artık ayrılacağını varsayabiliriz." sözlerini kullandı.

    19 maçta 4 gol 3 asist

    Joao Felix, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 19 maçta boy gösterdi ve 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

    23 yaşındaki oyuncu, 2019 yılında Benfica'dan Atletico Madrid'e 127 milyon euroya transfer olmuştu.

    Joao Felix, Atletico Madrid den ayrılmak istiyor #1


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