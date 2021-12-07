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    Joao Felix Atletico Madrid’den ayrılmayı düşünüyor

    İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'e ayrılık şoku! İspanyol ekibin genç yıldızı Joao Felix'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 19:45
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    Joao Felix Atletico Madrid’den ayrılmayı düşünüyor

    İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    AS'ta yer alan habere göre teknik direktör Diego Simeone'nin oyun sistemine uymayan ve yeteneklerini göstermekte zorlanan Joao Felix, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

    ATLETICO BIRAKMAK İSTEMİYOR

    Ancak Joao Felix'in bu düşüncesine karşı Atletico Madrid'in oyuncuyu takımdan göndermek gibi bir planı bulunmuyor.

    2019 yılında rekor bonservis bedeli ile Atletico Madrid'e transfer olan Portekizli futbolcunun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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