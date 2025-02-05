Joao Mario 2. golünü kaydetti

İHA
Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Kırklarelispor’u 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılarda 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario, Kırklarelispor karşısında 79. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
90 DAKİKA OYNADI
UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao ağlarını sarsarak ilk golünü kaydeden Portekizli oyuncu, bu golle siyah-beyazlı formayla 2. sayısını kazandı.
Joao Mario karşılaşmaya 11’de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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