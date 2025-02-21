Joao Mario: 7-1 kazanabilirdik

Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında Beşiktaş geriye düştüğü maçta Eyüpspor'u 3-1 yendi. Rafa Silva, 1 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Joao Mario, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"7-1 KAZANABİLİRDİK"

Karşılaşmayı değerlendiren 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Önemli fırsatlar yakaladık, onları kaçırmasaydık, 7-1 kazanabilirdik. Ole Gunnar Solskjaer'in gelmesinin ardından oyunda bir şeyler değişti. Ben de takım birlikte ve iyi oynadığı zaman, daha etkili olan bir oyuncuyum.