Joao Mario: Harika bir performans gösterdik

DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş forması giyen Joao Mario, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İYİ BİR MAÇ OLDU"

İyi oynayarak istedikleri sonucu aldıklarını söyleyen Joao Mario, şu sözleri kullandı:

İyi bir maç oldu. Aslında bir anlamda Galatasaray’a sürpriz yapmış olduk. Bu formasyonla şaşırtmış olduk. Önemli olan istediğimiz sonucu almaktı. Harika bir performans gösterdik. Takımımızda Ciro gibi, Semih gibi santrfor oyuncularımız da var. Bugün böyle bir sistem oynadık. İstediğimiz sonucu aldık ve iyi oynadık.

"İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ"

Mario sözlerini şu şekilde sürdürdü:

İnişli-çıkışlı bir sezon geçirdik. Hocamız geldiğinden beri sadece benim değil, kolektif olarak takımın performansı da arttı. Ligin bitimine kadar istikrarlı bir şekilde devam etmek zorundayız. Önümüzdeki yıl için istikrarlı, sağlam bir kadroyla daha başarılı bir sezon geçirmek için hazırlanmalıyız.

"TARAFTARIMIZ ÇOK İYİ"

Taraftarların iç sahada oynadıkları maçlarda iyi bir atmosfer oluşturduğuna değinen Mario, şu sözleri sarf etti:

Evimizde oynadığımız zaman rakipler için çok zor bir atmosfer oluşuyor. Taraftarımız çok iyi. Taraftarımızın bize verdiği destek, güven ve coşku tabii ki bizi daha iyi motive ediyor. Fenerbahçe’yi, Bilbao’yu, Galatasaray’ı burada bu sene yendik. Böyle büyük maçlarda taraftarın bu ekstra gücü bizi itiyor ve rakipler için kazanması çok zor bir deplasman haline geliyor sahamız. Futbolda bugünler var, anlar var. Biz bugün taraftarlarımız için maçı kazanmak zorunda olduğumuzu bilerek sahaya çıktık. Bu maçta ligdeki durumla alakalı herhangi bir şey düşünmeden sadece önemli olan maçın kazanmak olduğunu bilerek sahaya çıktık, ona göre oynadık. Tabii kaybettikten sonra oyuncular bu tür konuşmalar yapabilir, ona bir şey diyemem.

"FARKLI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Taraftarın kendilerine ilettiği coşkunun çok özel ve farklı olduğunu belirten Portekizli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: