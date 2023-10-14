Joao Pedro, Brezilya'da da hayal kırıklığı yarattı

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Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun yaz transfer döneminde Galatasaray'la rekabete girerek İtalyan kulübü Cagliari'den 4.6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Joao Pedro'yu renklerine bağlamıştı.
Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü form yakalayamayan forvet oyuncusu, İsmail Kartal'ın da gözünü girememiş ve Brezilya Ligi ekibi Gremio'ya 1 yıllığına kiralanmıştı.
Yalnızca 1 gol attı
Form tutması için kiralanan 31 yaşındaki futbolcu, Brezilya'da da beklediğini bulamadı.
Sezon başından bu yan Gremio ile 9 karşılaşmaya çıkan Joao Pedro, 1 gol atma başarısı gösterdi.
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