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    Joao Pedro: Fark yaratacağım

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, uyum sürecini geride bıraktığını söyleyerek fark yaratmaya başlayacağını ifade etti.
    • 05.10.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 13:37
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    Joao Pedro: Fark yaratacağım

    Fenerbahçe'nin İtalyan forveti Joao Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi.

    Uyum sürecini geride bıraktığını ve Fenerbahçe'ye katkı sağlamak istediğini ifade eden Pedro, şunları söyledi; "Takıma geldiğimde beni çok sıcak karşıladılar. Ancak ne olursa olsun yeni bir ülkeye geliyorsunuz. Hocamız bize güveniyor ve çok üst düzey bir takım olmamızı istiyor. Takım olarak onun felsefesine alıştık diyebilirim. Kendi adıma da ilerleyen dönemlerde daha iyi bir Pedro izleteceğimin sözünü verebilirim."

    Joao Pedro: Fark yaratacağım #1

    "Larnaca maçını kazanacağız"

    UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları AEK Larnaca maçını değerlendiren Pedro, "Türkiye'de ve Avrupa'da gayet iyi gittiğimizi düşünüyorum. Jesus, Fenerbahçe'yi sadece Türkiye şampiyonu yapmak istemiyor. Aynı zamanda Avrupa'daki Fenerbahçe markasını da yukarılara çıkarmak istiyor. Bunun için de hepimiz çok çalışıyoruz. Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmak istiyorduk ama olmadı. Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçını kazanıp, yola emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Bu maçta gol atıp takıma katkı yapmak istiyorum. Taraftarımızın verdiği enerji ile daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

    Joao Pedro: Fark yaratacağım #2


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