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Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye müjde
Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, bugün yapılan antrenmanda saha çalışmalarına başladı. İtalyan futbolcunun Slovacko maçı sonrası takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
- 09.08.2022 - 20:09
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Joao Pedro'dan iyi haber geldi.
Sakatlığı nedeniyle transfer olduğundan bu yana henüz Fenerbahçe formasını üzerine geçiremeyen Pedro, kısa süre içinde takıma katılıyor.
Bugün yapılan antrenmanda saha çalışmalarına başlayan Pedro, Slovacko maçının dönüşünde takımla idmanlara katılacak.
Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor
Slovacko sonrası takımla çalışmalara başlaması beklenilen 30 yaşındaki forvet oyuncusunun ligin 2. haftasındaki Kasımpaşa maçında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.