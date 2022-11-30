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    Joao Pedro'dan korkutan sakatlık

    Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadelede ise Fenerbahçe'ye Joao Pedro'dan kötü haber geldi. Pedro sakatlanarak oyun kenarına sedyeyle geldi.
    • 30.11.2022 - 22:09
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    Joao Pedro'dan korkutan sakatlık

    Fenerbahçe, hazırlık maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    30 yaşındaki forvet oyuncusu Joao Pedro, maçta ağır bir sakatlık yaşadı.

    Ayak bileği döndü

    Joshua King'in pasıyla savunma arkasına sarkan Joao Pedro, tam vuruşunu yapacakken Mumin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mumin'in Joao Pedro'nun ayak bileğine yaptığı müdahale sonrası İtalyan oyuncunun ayak bileğinin döndüğü görüldü.

    Joao Pedro dan korkutan sakatlık #1

    Gözyaşlarına hakim olamadı

    Joao Pedro, sedye ile kenara geldi ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Takım arkadaşları da sedye ile soyunma odasına taşınan Joao Pedro'nun yanına giderek destek oldu. Pedro'nun yerine oyuna Çağtay Kurukalıp dahil oldu.

    Joao Pedro dan korkutan sakatlık #2

    En büyük sakatlığı 2016-2017 sezonundaydı

    Kariyerinde en büyük sakatlığını 2016-2017 sezonunda Cagliari forması giyerken geçiren ve 76 gün sahalardan uzak kalan Joao Pedro, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra antrenmanda sakatlanarak yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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