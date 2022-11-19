Petrol
87.88
-2.12%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
317.780
-0.38%
BTXN Coin
6.61
-1.34%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 20 C

    Joao Pedro'nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama

    Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Joao Pedro'nun menajerliğini yapan Marco Piccioli, futbolcusunun geleceğine konuştu. Piccioli, Pedro'nun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi.
    • 19.11.2022 - 15:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Joao Pedro'nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama

    Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro, şuana kadar beklentileri karşılayamadı.

    30 yaşındaki futbolcu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

    Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

    "Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor"

    Piccioli yaptığı açıklamada, "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu." dedi.

    Joao Pedro nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama #1

    "10 numara onun için daha uygun pozisyon"

    Pedro'nun 10 numarada daha iyi oynayacağını söyleyen Piccioli, "Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon.

    Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

    Joao Pedro nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama #2

    15 maçta görev aldı

    Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 mücadelede görev yaptı. İtalyan futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.

    Joao Pedro nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama #3


    Yazar Uğur Kılınç'ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı
    Kitap

    Yazar Uğur Kılınç'ın 50 Maddede Korku Sineması kitabı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    'Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz'
    Gündem

    'Gıda güvenliğinin teminatı olmayı sürdüreceğiz'

    Görüş Bildir