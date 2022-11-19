Joao Pedro'nun menajerinden oyuncusunun geleceğine dair açıklama

Fenerbahçe'nin İtalyan oyuncusu Joao Pedro'nun menajerliğini yapan Marco Piccioli, futbolcusunun geleceğine konuştu. Piccioli, Pedro'nun Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmak istemediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Pedro, şuana kadar beklentileri karşılayamadı.

30 yaşındaki futbolcu için sezon başında Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari ile sıkı bir pazarlık yarışına girmiş ve kazanan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

Pedro'nun menajeri Marco Piccioli, oyuncusunun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor"

Piccioli yaptığı açıklamada, "Pedro'nun ayrılık haberleri var ancak Pedro Fenerbahçe'de çok mutlu ve kesinlikle ayrılmak istemiyor. Bence Joao, takımda kimsede olmayan oyunlara ve oyun içi görüşlere sahip harika bir oyuncu." dedi.

"10 numara onun için daha uygun pozisyon"

Pedro'nun 10 numarada daha iyi oynayacağını söyleyen Piccioli, "Jesus'un sisteminde farklı pozisyonlarda oynuyor ama kesinlikle 10 numara onun için daha uygun pozisyon.

Ama Pedro dingin ve Fenerbahçe'de mutlu ve futbolda bu uyumu geçebilecek bir yetenek. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kazanmak için takıma katkı vermeyi çok istiyor." ifadelerini kullandı.

15 maçta görev aldı

Pedro bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 mücadelede görev yaptı. İtalyan futbolcu bu maçlarda 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.