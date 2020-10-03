Joao Pereira: Bizi sevmeyenleri üzmeye devam edeceğiz

Bordo-mavililerin tecrübeli sağ beki Joao Pereira, Gaziantep maçı sonrası Trabzonspor'u tepelerde görmek istemeyen bir kesimin olduğunu iddia etti.

Trabzonspor'da sakatlığının ardından sahalara dönen Joao Pereira, Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Pereira açıklamasında, "Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk." dedi.

"ONLARI ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Tecrübeli bek oyuncusu açıklamasında, "Asistler yapmaya çalışan, takıma yardımcı olmaya çalışan bir oyuncuyum. Bugün asist taçtan geldi, mutluyum. Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.