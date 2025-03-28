Joao Pereira: Çok şanssız bir gol yedik

İHA

Süper Lig’in 29. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, oyunun genel anlamda dengeli geçtiğini belirtti.

"BU BİZİM İÇİN HİÇ İYİ OLMADI"

Pereira, Antalyaspor karşısında oynanan oyunun umut verici olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

İlk dakikalardan sonra kontrolü aldıkça daha iyi oynamaya başladık. Bu iyi oyunumuzla golü de bulduk. Ama maalesef ilk yarının sonlarına doğru bir duran toptan gol yedik. Bu bizim için hiç iyi olmadı.

"İKİNCİ YARININ 10-15 DAKİKASINI ÇOK İYİ OYNADIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

İkinci yarıya iyi başladıklarını aktaran Portekizli teknik adam, şu şekilde konuştu:

İkinci yarının 10-15 dakikasını çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Antalyaspor'un baskısını da kırdığımızı söyleyebilirim. Orada bazı pozisyonlar da oluşturduk. Daha sonra takımlar tabii ki dakikadan ilerledikçe yorgun olmaya başlıyor, yorgunlaşmaya başlıyor. O anlarda Antalyaspor belki biraz oynuyor gibi görünebilirdi ama tehlikeye neden oldukları hiçbir şey yoktu.

"MAALESEF ÇOK ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK"

Pereira, karşılaşmanın son anlarında çok şanssız bir gol yediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: