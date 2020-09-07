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    Joao Pereira'da yırtık tespit edildi

    Rizespor maçında sakatlanan Trabzonspor'un başarılı sağ beki Joao Pereira'nın Süper Lig'in ilk haftasındaki Beşiktaş maçında forma giyemeyeceği belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2020 - 11:17
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    Joao Pereira'da yırtık tespit edildi

    Rizespor'la oynanan hazırlık maçında attığı gol sırasında sakatlık yaşayan Trabzonspor'un Portekizli oyuncu Joao Pereira'nın yapılan ilk kontrollerinde durumu ciddi gözükmüyordu.

    1. DERECEDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

    Aynı maçta problem yaşayan Abdülkadir Ömür'ün de Pereira'nın da ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçında oynaması bekleniyordu. Ancak Portekizli oyuncunun dün çekilen MR'ında 1. dereceden yırtık tespit edildi.

    Yaklaşık 15 gün sahalardan uzak kalacak olan 36 yaşındaki sağ bek Beşiktaş karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

    Joao Pereira da yırtık tespit edildi #1

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