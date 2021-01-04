Joao Pereira'dan 'veda gibi' paylaşım

Trabzonspor'un tecrübeli sağ beki Joao Pereira, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Portekizli futbolcu, "Ne olursa olsun, bu takım ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak" dedi.

2017 yılından bu yana Trabzonspor forması giyen ve bordo-mavililerde kaptanlığa kadar yükselen Pereira, kafaları karıştıran bir paylaşım yaptı.

36 yaşındaki futbolcunun sözleri, 'takımdan ayrılıyor' yorumlarına neden oldu.

"KALBİMDE YERİNİZ OLACAK"

Portekizli futbolcunun sözleri şu şekilde:

"Tam 4 yıl önce bugün, bu harika takım, Trabzonspor ile sözleşme imzaladım. İlk günden beri, bu takımın harika başarılar elde etmesine yardımcı olabilmek için her antrenmanda ve maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Belki bu sayede de, Trabzonspor ailesi ve benim ailem arasında sevgi ve saygıya dayalı sağlam bir ilişki yeşermiş oldu. 4 yıl önce, böylesine bir aşk hikayesi yaratacağımı hiç düşünmemiştim. Her aşk hikayesinde olduğu gibi, inişli çıkışlı anlar olacaktır, ama ben Avrupa Ligi'ne katılmak, Türkiye Kupası'nı kazanmak, Ligi tekrar kazanmak için mücadele vermek ve Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilmek gibi çıkışları, inişlerin daha fazla olduğuna inanıyorum. Geleceğin bizlere önümüzdeki günlerde, aylarda, ya da yıllarda neler getireceğini bilmiyorum. Ancak, ne olursa olsun, bu takım, bu şehir ve bu taraftarın kalbimde hep bir yeri olacak."

AVCI, YÖNETİME YENİ LİSTE SUNDU

Diğer taraftan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın, yönetime yeni bir transfer listesi sunduğu belirtildi.

Ön libero mevkisi için 3 futbolcu belirleyen Avcı'nın, Gençlerbirliği forması giyen Berat Özdemir, Tigres'te oynayan Guido Pizarro ve River Plateli Enzo Perez'den birinin alınmasını istediği öğrenildi.

57 yaşındaki teknik adamın talep ettiği bir diğer oyuncu ise Wolfsburg ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu. Yunus Mallı.

(Guido Pizarro)



(Enzo Perez)



(Yunus Mallı)

(Berat Özdemir)



