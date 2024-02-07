Joe Worrall: Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrall, siyah-beyazlı kulüpte oynamanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. İngiliz futbolcu, "Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor. Buraya gelmek ve başarılı olmak benim için iyi bir fırsat" dedi.

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Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 27 yaşındaki İngiliz defans oyuncusu Joe Worrall, siyah-beyazlıların YouTube hesabına özel açıklamalarda bulundu.

"Burada olduğum için heyecanlıyım"

Beşiktaş'a transferi için mutlu olduğunu belirten Worrall, şunları dedi:

Mutluyum. Burada olduğum için heyecanlıyım. Sıcak karşılama için teşekkür ederim. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

"Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor"

Türkiye'ye gelme fikrini duyunca çok heyecanlandığını aktaran 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıydım. Bu fırsat ve tekliften dolayı gururlandım. Beşiktaş tüm dünyada tanınıyor. Buraya gelmek ve başarılı olmak benim için iyi bir fırsat.

"Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum"

Siyah-beyazlılara transferinin öncesinde Chamberlain ve Allan McGregor'la konuştuğunu belirten Worrall, şu şekilde konuştu:

Alex Oxlade-Chamberlain ile konuştum. Bana karşı çok nazikti ve uzun bir ses kaydı yolladı. Şehir hakkında, insanlar hakkında, tesisler hakkında ve daha da önemlisi taraftarlar ve kulüp hakkında bilgi verdi. Ben de hemen ikna oldum. Zaten Beşiktaş’ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. O da bunu teyit etmiş oldu. Rangers'ta beraber oynadığım eski bir arkadaşımla daha konuştum. Allan McGregor da daha önce burada oynamıştı. Bana trafiğin ve şehrin çılgınca olduğunu söyledi. Ben de bunu deneyimlemek için sabırsızlanıyorum.

"Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünde oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor"

Uzun yıllar Nottingham'da forma giydikten sonra kariyerinde ilk kez başka bir ülkede futbol oynayacağının hatırlatılması üzerine İngiliz oyuncu, şu açıklamayı yaptı:

Yeni bir şey denemek için doğru zamandı diye düşünüyorum. Nottingham'da doğdum ve büyüdüm. Kulüple bu kadar çok maça çıktığım için şanslıyım. Şimdi ise ufkumu genişletmek için iyi bir fırsat yakaladığımı düşünüyorum. Türkiye'de biraz zaman geçirmek ve Beşiktaş gibi büyük bir futbol kulübünde oynamak beni çok ama çok heyecanlandırıyor.

"İlk yarı bitmeden gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü"

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor maçını tribünden izleyen Joe Worrall, Dolmabahçe'nin atmosferi hakkında da, şu şekilde konuştu:

İnanılmazdı. İlk yarı bitmeden gelen gol, sevinç ve tüm atmosfer çok gürültülüydü. Aynı zamanda lig sıralamasındaki yerimizi sağlamlaştırmak için çok önemli bir galibiyetti.

"Kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var"

Beşiktaş ile hedeflerini ve beklentilerini de açıklayan İngiliz stoper, şunları dedi:

Avrupa'ya gitmeye hak kazanmak için olabildiğince çok maç kazanmamız gerekiyor. Bu, bizim için oldukça önemli bir hedef. Elbette Türkiye Kupası da var. Bence kupayı kazanmak gibi çok gerçekçi bir hedefimiz var. Takımın hedefi bu. Benim hedeflerim ise iyi bir performans göstermek, iyi oynamak, Beşiktaş için sahada her şeyimi vermek olabilir. Bu sezon için benim fırsatım ve hedefim bu.

"Bu kulübün ve topluluğun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum"

Kendini azimli, güçlü ve lider bir futbolcu olarak tanımlayan Worrall, şu cümleleri kullandı:

Futbol takımına getireceğim temel şeylerin bunlar olduğunu düşünüyorum. Sıkı çalışırım ve sahada tam bir savaşçı olurum. Kulüp için gerçekten iyi oynamak istiyorum. Kendim için de elbette. Umarım güzel zamanlardan geçebiliriz ve bir şeyleri kutlayabiliriz. Kulübün amaç ve hedeflerini duymayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızın önünde oynamak için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bir oyuncu olarak maçları ve taraftarların kalbini kazanmak için her şeyimi vereceğim. Herkesle tanışmak, bu kulübün ve topluluğun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.

"Bu oyuncular daha önce Premier Lig'de oynadı ve bu çok yüksek bir standart"

Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Cenk Tosun gibi Premier Lig'de oynayan futbolcular olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Alex'ten daha önce bahsetmiştik. Karşılıklı birkaç maçta oynadık. Cenk'e karşı oynamadım. Sanırım Championship'te mücadele ederken o sırada Everton'da oynuyordu. Ama bu aslında Süper Lig'in kalitesini gösteriyor. Bu oyuncular daha önce Premier Lig'de oynadı ve bu çok yüksek bir standart. Buraya geldiler ve şimdi hepsi savaşmaya hazır. Maçları ancak bu şekilde kazanabiliriz.

"Kız arkadaşımın doğum günüydü"

Joe Worrall, 17 numaralı formayı seçme nedenini de, şu şekilde açıkladı: