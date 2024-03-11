Joe Worrall gemileri yaktı! Gitmek istiyor Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Joe Worrall için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte transfere dair son gelişmeler...

ensonhaber.com

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joe Worrall için İngiliz basınına göre dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana 1 Süper Lig maçında görev alabilen İngiliz oyuncu bu durumdan oldukça mutsuz.

"Eski takımına dönmek istiyor"

"Nottinghampost. com"un haberinde; "Worrall'ın sözleşmesinde Beşiktaş'ın bonservisini almasına yönelik bir madde var ancak yıldız oyuncu yazın Nottingham'a geri dönmek istiyor" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değer 12 milyon Euro. Siyah-beyazlıların da oyuncu için satın alma opsiyonunu kullanmama seçeneği ağır basıyor.