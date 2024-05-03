Joe Worrall, ilk gol sevincini yaşadı Beşiktaş'ta devre arasında kadroya katılan Joe Worrall, Rizespor maçında ilk golünü kaydetti.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü atan Joe Worrall, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Oyuna sonradan girdi, golünü attı

Geldiği günden itibaren 6'sı Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 müsabakada görev alan İngiliz oyuncu, mücadelenin 90+7. dakikasında kaydettiği golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Serdar Topraktepe tarafından müsabakaya yedek soyundurulan Worrall, ikinci yarının başında Omar Colley'in yerine oyuna dahil oldu.

"Kupada finale giderken bizim için önemli bir 3 puan oldu"

Beşiktaşlı Joe Worrall, Rizespor maçındaki galibiyeti değerlendirdi.

İngiliz stoper, şu sözleri sarf etti: