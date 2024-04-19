Joe Worrall: Kupayı kazanmak istiyoruz Beşiktaşlı futbolcu Joe Worrall, Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 33. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.



Beşiktaşlı futbolcu Joe Worrall, maçın ardından konuştu.

"Fırsatları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi"

Joe Worrall yaptığı açıklamada, "Bugün iyi bir performans gösterdik. Ön alan baskımız netti. 2-0 kazandık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi." dedi.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş'taki performansına değinen Worrall, "Bu konu benim İçin bisiklet sürmeye benziyor. Ben kendimi mümkün olduğunca korumaya, zinde olmaya çalışıyorum. Ligi mümkün olduğunca en üstten bitirip kupayı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.