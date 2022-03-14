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    Johan Elmander'den Beşiktaş derbisi mesajı

    Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerden Johan Elmander, Beşiktaş karşılaşmasını yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2022 - 14:42
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    Johan Elmander'den Beşiktaş derbisi mesajı

    Galatasaray taraftarının unutamadığı isimlerden Johan Elmander, Beşiktaş karşılaşmasını TRT Spor'a değerlendirdi

    Johan Elmander, ''İstanbul'daki derbiler her zaman önemlidir. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonsporla oynamamız hiç farketmez. Bu maçlar zordur ve herkesin ilgisini çeker. Bu büyük maçların skorlarını önceden tahmin etmek neredeyse imkansız. Ligdeki konumunuz derbiyi etkilemez. Galatasaray'ı devamlı takip ediyorum. Takım ortalama bir performans gösteriyor. Gomis'in tekrar İstanbul'a dönmesi gol konusunda Galatasaray'ı rahatlatacaktır. Takım şu an zor zamanlar yaşıyor taraftarın desteğine ihtiyacı var." dedi.

    Johan Elmander den Beşiktaş derbisi mesajı #1

    "SORUMLULUK ALMAYI İSTERİM"

    Geri dönüş için açık kapı bırakan İsveçli, "Türkiye'ye dönme konusunda kapıları her zaman açık tutuyorum. Şu an Riera Galatasaray'da görev yapıyor, gelecekte neler olur bilmiyorum. Antrenörlük için gerekli belgeleri tamamladığımda eski kulübüm için sorumluluk almayı elbette isterim." sözlerini kullandı.

    "ÜLKEDEKİ HERKESİ ÖZLÜYORUM"

    Derbi performansına da değinen Elmander, "İlk derbimde Fenerbahçe'yi 3-1 yenmiştik, golü atıp taraftarlara koşmuştum o an benim için unutulmazdı. Beşiktaş'a da oynadığımız maçta 2 gol atmıştım, özellikle son dakikadaki attığım gol sonrası atmosferi unutamıyorum, çok özeldi. Ülkedeki herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum onları çok özlüyorum" açıklamasını yaptı.

    Johan Elmander den Beşiktaş derbisi mesajı #2


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