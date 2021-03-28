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    John Arne Riise: Haaland'ı tanıyamadım

    Norveçli eski mili futbolcu John Arne Riise, milli takımımızın 3-0 kazandığı 2022 Dünya Kupası eleme maçını yorumladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 14:45
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    John Arne Riise: Haaland'ı tanıyamadım

    Millilerimizin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi İskandinav ülkesinde yayın yapan VGTV'de John Arne Riise değerlendirdi.

    Liverpool formasını 7 sezon, Roma formasını 3 sezon giyen John Arne Riise, "Çok kötü bir savunma düzeniyle 1-0 geriye düştük. Türkiye, çok iyi mücadele etti ve Norveç doğru düzgün fırsat bulamadı. Sörloth'un şutu milimetreyle direğe vurmasa 1-1 olabilirdi ama bizi kornerden cezalandırdılar. Norveç ritm bulamadı. Aynı zamanda Türkler acımasız bir şekilde efektifti. Norveç hücumları çok zayıf kaldı ve Çağlar Söyüncü'yü zorlayamadık bile." dedi.

    John Arne Riise: Haaland ı tanıyamadım #1

    "TANIYAMADIM"

    Mücadelede çok etkisiz kalan Haaland hakkında konuşan Riise, "Haaland, Dortmund'da çok övülüyor. Çünkü, takımı kaybettiğinde çok sinirli oluyor. Ancak, Norveç formasıyla hiçbir duygusu yok. Tanıyamadım." yorumunu yaptı.

    John Arne Riise: Haaland ı tanıyamadım #2

    John Arne Riise: Haaland ı tanıyamadım #3

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