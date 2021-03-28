John Arne Riise: Haaland'ı tanıyamadım

Norveçli eski mili futbolcu John Arne Riise, milli takımımızın 3-0 kazandığı 2022 Dünya Kupası eleme maçını yorumladı.

Millilerimizin Norveç'i 3-0 mağlup ettiği mücadeleyi İskandinav ülkesinde yayın yapan VGTV'de John Arne Riise değerlendirdi.

Liverpool formasını 7 sezon, Roma formasını 3 sezon giyen John Arne Riise, "Çok kötü bir savunma düzeniyle 1-0 geriye düştük. Türkiye, çok iyi mücadele etti ve Norveç doğru düzgün fırsat bulamadı. Sörloth'un şutu milimetreyle direğe vurmasa 1-1 olabilirdi ama bizi kornerden cezalandırdılar. Norveç ritm bulamadı. Aynı zamanda Türkler acımasız bir şekilde efektifti. Norveç hücumları çok zayıf kaldı ve Çağlar Söyüncü'yü zorlayamadık bile." dedi.





"TANIYAMADIM"

Mücadelede çok etkisiz kalan Haaland hakkında konuşan Riise, "Haaland, Dortmund'da çok övülüyor. Çünkü, takımı kaybettiğinde çok sinirli oluyor. Ancak, Norveç formasıyla hiçbir duygusu yok. Tanıyamadım." yorumunu yaptı.



