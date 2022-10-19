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    John Carew, hapse girebilir

    Bir dönem Beşiktaş forması giyen Norveç asıllı emekli santrafor John Carew, ülkesinin merkezi ekonomik suç birimi tarafından kasıtlı olarak vergi kaçırmakla suçlanıyor.
    • 19.10.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:48
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    John Carew, hapse girebilir

    Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan John Carew ile ilgili flaş bir iddia gündemde.

    Siyah-beyazlıların eski golcüsü Carew'in başı, vergi kaçakçılığı iddiası nedeniyle derde girdi.

    Norveç Savcılığı, soruşturmanın ardından John Carew'i ciddi vergi yolsuzluğundan suçladı.

    Carew, 2014-17 yılları arasında ağır derecede ihmalkarlık olduğunu vergi kaçakçılığından suçlu olduğunu kabul etti. Ancak; 43 yaşındaki eski futbolcu, 2017-19 arasındaki dönemde bilerek ve isteyerek vergi kaçırdığı iddiasına ise itiraz etti. Carew'in 6 yıl hapis cezası ile karşı karşıya olduğu gündemde.

    John Carew, hapse girebilir #1

    32 yaşında futbolu bıraktı

    Beşiktaş'ın dışında Valencia, West Ham United ve Aston Villa gibi takımların formasını giyen Carew, oyunculuk yapmak için henüz 32 yaşında futbolu bırakmıştı.

    Norveçlinin 1.2 milyon euro civarında gelir beyan etmemekle de suçlandığı ve toplamda 30 milyon euroluk servetini sakladığı konuşuluyor. Carew, 2004-05 sezonunda Beşiktaş'ta 25 maçta 13 gol atmıştı.

    John Carew, hapse girebilir #2


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