Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Chelsea'nin eski yıldızı John Obi Mikel, futbolu bıraktığını açıkladı.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Chelsea'nin eski yıldız orta saha oyuncusu John Obi Mikel, emekli olduğunu duyurdu.

"Bütün güzel şeylerin bir sonu olmalı"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapan Obi Mikel, "Bütün güzel şeylerin bir sonu" olmalı diye bir söz vardır ve profesyonel futbol kariyerim için de o gün bugündür. Kariyerimin son 20 yılına bakıyorum ve başarabildiğim her şeyden ve daha da önemlisi şekillenmesine yardımcı olan insanlardan çok memnun olduğumu söylemeliyim. Bu bir veda değil, başka bir yolculuğun başlangıcı, hayatımın başka bir bölümü. Geleceğin ne getireceğini dört gözle bekliyorum ve umarım benimle yürürsün. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ile 27 maça çıktı

35 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 2019-2020 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Mikel, bordo-mavili takım ile 27 maçta sahaya çıkmıştı. Tecrübeli orta saha kariyerinde 498 maça çıkıp 11 gol ve 19 asist ile oynadı.

Premier Lig'de yıllarca oynadı

Nijeryalı oyuncu kariyerinde Chelsea, Stoke City, Tianjin Jİnmen Tiger, Middlesbrough, Lyn 1896 Fotballklubb ve Kuwait SC gibi takımların da formalarını giymişti.