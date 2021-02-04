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    John Terry teknik direktörlüğe atılıyor

    Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan John Terry, Bournemouth ile görüşüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 13:40
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    John Terry teknik direktörlüğe atılıyor

    Chelsea efsanesi John Terry, futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenörlüğe soyunmuştu.

    Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan 40 yaşındaki futbol adamı, Bournemouth'un başına geçebilir.

    Daily Mail'ın haberine göre Championship ekiplerinden Bournemouth, John Terry'yi göreve getirmeyi düşünüyor.

    SON 4 MAÇINI KAYBETTİ

    İngiliz ekibi, ligde son dört maçını kaybetti. Bournemouth, Championship'te 6. sırada bulunuyor.

    John Terry teknik direktörlüğe atılıyor #1

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