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John Terry teknik direktörlüğe atılıyor
Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan John Terry, Bournemouth ile görüşüyor.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 13:15
- Güncelleme : 04.02.2021 - 13:40
Chelsea efsanesi John Terry, futbolu bıraktıktan sonra yardımcı antrenörlüğe soyunmuştu.
Aston Villa'da Dean Smith'in yardımcılığını yapan 40 yaşındaki futbol adamı, Bournemouth'un başına geçebilir.
Daily Mail'ın haberine göre Championship ekiplerinden Bournemouth, John Terry'yi göreve getirmeyi düşünüyor.
SON 4 MAÇINI KAYBETTİ
İngiliz ekibi, ligde son dört maçını kaybetti. Bournemouth, Championship'te 6. sırada bulunuyor.