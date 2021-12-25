Euro
12.4395
-3.06%
Dolar
10.9914
-2.64%
Altın
638.3310
-2.79%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
601.400
-0.69%
BTXN Coin
37.20
-1.40%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

    John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

    Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, John Terry'ye teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ilk görüşmeden olumlu yanıtla döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 10:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı.

    Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

    Sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

    John Terry den Fenerbahçe ye yeşil ışık #1

    ASTON VILLA'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

    İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı.

    Milliyet'in haberine göre; bir dönem Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

    İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.

    John Terry den Fenerbahçe ye yeşil ışık #2

    John Terry den Fenerbahçe ye yeşil ışık #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir