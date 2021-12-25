John Terry'den Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, John Terry'ye teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ilk görüşmeden olumlu yanıtla döndü.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yollarını ayırmıştı.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörlük görevi için birçok isim gündeme gelirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlerin efsane oyuncusu Diego Lugano'ya, şimdilerde teknik direktörlük görevi yapan İngilizlerin efsane kaptanı John Terry, Fenerbahçe'yi sordu.

ASTON VILLA'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

İngiliz teknik direktörün menajerinin, Fenerbahçe hakkında bilgi alması heyecan yarattı.

Milliyet'in haberine göre; bir dönem Aston Villa'da yardımcı antrenörlük görevi yapan John Terry'nin artık 1. adam olmak istediği öğrenildi.

İngiliz teknik direktörün Fenerbahçe veya Türkiye'den teklif gelmesi halinde yanında sportif direktörlük görevinde Diego Lugano ile birlikte çalışacağı belirtildi.