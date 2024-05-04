Jonas Svensson: Hak ettiğimiz 3 puanı aldık Beşiktaş’ın İsveçli futbolcusu Jonas Svensson, Rizespor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, son dakikada bulduğu golle Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda Norveçli futbolcu Jonas Svensson, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Hak ettiğimiz 3 puanı aldık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sağ bek oyuncusu sözlerine şu şekilde başladı:

İlk yarıda maçı domine ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar yakaladık. Rakip de duran toplardan etkili oldu. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son ana kadar savaştık, 3 puan aldık ve mutluyuz.

"Beşiktaş zor bir sezon geçiyor ama şu anda doğru yoldayız"

Son dakikada gelen golün kendilerini mutlu ettiğini söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş zor bir sezon geçiyor ama şu anda doğru yoldayız. İşler iyi gidiyor diyebilirim. Ben de şahsen iyi yaptığımı düşünüyorum. Her takıma yeni katıldığınızda bir adaptasyon süresine ihtiyacınız olur. Ben ligi tanıyorum. 2,5 sezon Adana Demirspor'da oynadım. Adaptasyonum bu anlamda iyi geçti. Daha da iyi olacağız. Son dakika golleri futbolda en iyi şeylerden biridir. Ben Joe için de mutluyum. Son dakika golünü attığı için mutluyum. Bu sezon zaman zaman şansız olduğumuz anlar oldu. Bugün şans bizden yanaydı. Son dakika golünü atan taraf biz olduk.

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynayacakları maça değinen Svensson, şu değerlendirmede bulundu: