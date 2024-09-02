Jonas Svensson: Hocamız bekleri kullanmasını çok iyi biliyor Beşiktaş'ta Jonas Svensson, Sivasspor'a karşı aldıkları 2-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 yendi.

Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"GELİŞMEK ZORUNDAYIZ"

Jonas Svensson yaptığı açıklamada, "İyi başladığımız sezondan 3 puan aldığımız için mutluyuz. Zorlandığımız anlar oldu. Rakibimiz çok defansif oynadı. Buna başka maçlarda da şahit olacağız, çözüm bulmalıyız. Gelişmek zorundayız ama en önemlisi 3 puandı." dedi.

"HOCAMIZ BEKLERİ KULLANMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR"

Başarılı oyuncu ayrıca, "Van Bronckhorst çok iyi teknik direktör. Bek olarak tecrübesi var. Bizi de çok iyi kullanıyor. Beni bugün daha ortada, 6 numara daha önde konumlandı. Hocamız, bekleri kullanmasını çok iyi biliyor." diye konuştu.