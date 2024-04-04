Jonas Svensson: Kazanmak istiyorduk Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, Başakşehir beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıkmış oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Jonas Svensson, "Erken bir gol attık, sonrasında Başakşehir'in topa sahip olduğu anlar oldu. Mücadeleyi bırakmadık, oyunu kontrol altında tuttuk" dedi.

"Kazanmak istiyorduk"

31 yaşındaki Norveçli futbolcu, "Son dakika duran toptan yediğimiz gol bizi üzdü. Kazanmak istiyorduk, olmadı" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.