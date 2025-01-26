Jonas Svensson ve Emirhan Topçu, maça devam edemedi

Haber Merkezi
Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakada konuk takım Beşiktaş'a iki kötü haber geldi.
SVENSSON, MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, ilk yarının tamamlanmasının ardından ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi ve oyundan çıktı.
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının ikinci yarısında Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.
BİR SAKATLIK DAHA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu da sakatlandı. Milli futbolcu, 70. dakikada sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi.
Beşiktaş'ta Emirhan yerine Bahtiyar Zaynutdinov oyuna dahil oldu.
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