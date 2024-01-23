Jonas Svensson: Mutlu değiliz

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Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadele başladığı skorla 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jonas Svensson ise siyah-beyazlı formayı 11’de ilk kez eski takımı Adana Demirspor’a karşı giydi.

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası 5. Turu’nda Dolmabahçe'de oynanan Eyüpspor mücadelesinde 12 dakika görev almış, ligde ise Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında yedek kulübesinde bulunmasına rağmen oyuna girememişti.

"Mutlu değiliz"

Jonas Svensson, Adana Demirspor beraberliği sonrası görüşlerini aktardı. Svensson, şu açıklamalarda bulundu:

Mutlu değiliz. Galip gelmemiz gerekiyordu. Özellikle kırmızıdan sonra kazanmamız gerekiyordu. Kazanmamız için fırsat vardı ama olmadı. Mutsuzuz! Benim için özel bir maçtı. Fazlasıyla değişik duygular yaşadım. Adana Demir'de 2.5 sezon yaşadım. Öncelikle sahada rakiptik bunu belirtmek istiyorum. Maç sonrası dostluğumuz devam eder.