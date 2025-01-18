Jonas Svensson: Mutlu değiliz

Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Jonas Svensson, bu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"MUTLU DEĞİLİZ"

Mücadeleyi değerlendiren Svensson, şunları dedi:

Mutlu değiliz, beraberlik değil galibiyet istiyorduk. Özellikle kırmızı karttan sonra gol atmak istedik ama olmadı. Böyle devam etmemeliyiz.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni teknik direktör Solskjaer hakkında konuşan 31 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok heyecanlıyım, o Norveç'te çok ünlü. Onunla bugün tanıştım, çok güzel olacağına eminim. Fotoğrafımız hakkında konuşmadık, çok az konuştuk çünkü bugün maçımız vardı. O fotoğrafın yeni versiyonunun gelmesi mümkün.