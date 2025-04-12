Jonas Svensson: Taraftarımızdan özür diliyorum

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Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Beşiktaşlı futbolcu Jonas Svensson, açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Siyah-Beyazlılar'a seslenen Norveçli futbolcu, "Öncelikle taraftarlarımızdan özür diliyorum, onlar daha iyisini hak ediyorlar. İki gol yedik kırılma anlarında. Çok üzgünüz. Beşiktaş taraftarının tutkusunu biliyorum, onlar için ne anlam ifade ettiğini biliyorum. Çok üzgünüm." dedi.