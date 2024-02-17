Jonjo Shelvey: Aptalca bir gol yedik

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Süper Lig’in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 3-1 yendi.
Ev sahibi takım 27. dakikada Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yendi.
Rizesporlu futbolcu Jonjo Shelvey, kaybedilen maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum"
İngiliz orta saha, şu sözleri sarf etti:
İkinci yarının başında aptalca bir gol yedik. Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz sonucu alabilirdik.
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