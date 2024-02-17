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Jonjo Shelvey: Aptalca bir gol yedik

Jonjo Shelvey: Aptalca bir gol yedik Rizesporlu Jonjo Shelvey, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından konuştu. İngiliz isim, ikinci yarının başında aptalca bir gol yediklerini ve sarı-lacivertli takımın kendilerinden çok daha iyi olmadığını söyledi.