Jonjo Shelvey: Aptalca bir gol yedik
ensonhaber.com

Süper Lig’in 26. haftasında Rizespor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 3-1 yendi.

Ev sahibi takım 27. dakikada Minchev'in golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ikinci yarıda 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 yendi.

Rizesporlu futbolcu Jonjo Shelvey, kaybedilen maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum"

İngiliz orta saha, şu sözleri sarf etti:

İkinci yarının başında aptalca bir gol yedik. Rakibimizin bizden çok daha iyi olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz sonucu alabilirdik.