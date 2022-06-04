Jordy Caicedo, Beşiktaş'ın hedefinde

Forvete iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş, ikinci aday olarak Jordy Caicedo'yu belirledi.

Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine alan Beşiktaş'ta pazarlıklar devam ediyor.

Forvete iki takviye yapacak olan Beşiktaş ilk sıraya Norveçli Alexander Sörloth'u alırken hücum hattına yapacağı ikinci takviye konusunda da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine almıştı. Geçen sezon ligde 24 maçta 15 gol atan 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun bonservisi için Beşiktaş 2 milyon Euro önerirken, CSKA Sofya tarafı ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı.





Beşiktaş teklifi revize etti

Teknik direktör Valerien Ismael'in alınmasını istediği oyuncuyla ilgili pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teklifinde güncelleme yapmayı planlarken, Bulgar ekibinin de belli oranda bir indirime sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar görüşmelerini sürdürüyor.



