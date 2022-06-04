Petrol
121.08
2.95%
Euro
17.5968
-0.58%
Dolar
16.4143
-0.24%
Altın
977.22
-1.19%
Borsa
2601
0.00%
Bitcoin
491.141
0.14%
BTXN Coin
12.71
6.09%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Bulutlu 27 C

    Jordy Caicedo, Beşiktaş'ın hedefinde

    Forvete iki takviye yapmak isteyen Beşiktaş, ikinci aday olarak Jordy Caicedo'yu belirledi.
    • 04.06.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jordy Caicedo, Beşiktaş'ın hedefinde

    Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine alan Beşiktaş'ta pazarlıklar devam ediyor.

    Forvete iki takviye yapacak olan Beşiktaş ilk sıraya Norveçli Alexander Sörloth'u alırken hücum hattına yapacağı ikinci takviye konusunda da Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Jordy Caicedo'yu gündemine almıştı. Geçen sezon ligde 24 maçta 15 gol atan 24 yaşındaki Ekvadorlu oyuncunun bonservisi için Beşiktaş 2 milyon Euro önerirken, CSKA Sofya tarafı ise kapıyı 4 milyon Euro'dan açmıştı.

    Jordy Caicedo, Beşiktaş ın hedefinde #1

    Beşiktaş teklifi revize etti

    Teknik direktör Valerien Ismael'in alınmasını istediği oyuncuyla ilgili pazarlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın teklifinde güncelleme yapmayı planlarken, Bulgar ekibinin de belli oranda bir indirime sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar görüşmelerini sürdürüyor.

    Jordy Caicedo, Beşiktaş ın hedefinde #2


    İlginizi Çekebilir

    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi
    Magazin

    Işın Karaca, Melek Mosso eleştirilerine cevap verdi

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı
    3. Sayfa

    Sultangazi'de zamma sinirlenen kiracı evi kundakladı

    Görüş Bildir